Bakan Koca son durumu bizzat inceledi: Tavizsiz uygulayalım

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da salgın sürecinde kurduğumuz Prof. Dr. Feriha Öz, Prof. Dr. Murat Dilmener acil durum hastanelerini ziyaret ettik. Çalışma arkadaşlarımızla mücadelede son durumu inceledik. Kontrol altındaki durumun daha iyi yönetilmesi için tedbirleri her birimiz tavizsiz uygulayalım." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında hastane ziyaretlerine ilişkin fotoğraflara da yer verdi.



