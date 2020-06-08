MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bakan Koca 'tedbir azalırsa tehdit artacak' diyerek son durumu açıkladı
ABONE OL
08.06.2020 - 20:35 | | AA

Bakan Koca 'tedbir azalırsa tehdit artacak' diyerek son durumu açıkladı

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu paylaştı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 989 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu, 19 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 171 bin 121 ve can kaybının 4 bin 711 olduğunu, 3 bin 411 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 141 bin 380'e ulaştığını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 39 bin 361 test yapıldı, 989 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 3 bin 411 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 377 bin 954, vaka sayısı 171 bin 121, vefat sayısı 4 bin 711 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 625, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 261, iyileşen hasta sayısı 141 bin 380 oldu.

"Tedbir azalırsa, tehdit artacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından son verilere ilişkin, "Vaka sayısında, maske ve mesafe kuralına uyulması şartıyla önü kesilmesi kolay bir hareketlilik var. İyileşen hasta sayımızda ciddi artış gerçekleşti. Solunum desteğine ihtiyaç azaldı. Yoğun bakım hasta sayısı yükselişte. Tedbir azalırsa, tehdit artacak." değerlendirmesinde bulundu.

Koca, daha önce yaptığı paylaşımda da "Mesafe kuralına uyalım." uyarısında bulundu.

Bakan Koca tedbir azalırsa tehdit artacak diyerek son durumu açıkladı

Bakan Koca tedbir azalırsa tehdit artacak diyerek son durumu açıkladı

Bakan Koca tedbir azalırsa tehdit artacak diyerek son durumu açıkladı

 

 

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (8 Haziran 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 989 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 171 bin 121, can kaybı 4 bin 711 oldu. Son 24 saatte 3 bin 411 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 141 bin 380 oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2008'de Galler Prensi Charles, İngiltere Kralı 2. Charles'ın 1651'de hangi sebeple olan borcunu ödemiştir? Kim Milyoner Olmak İster

2008'de Galler Prensi Charles, İngiltere Kralı 2. Charles'ın 1651'de hangi sebeple olan borcunu ödemiştir? Kim Milyoner Olmak İster

Emekli,işçi, memur, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! Yüzde 50’si ödenir ve…

Emekli,işçi, memur, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! Yüzde 50’si ödenir ve…

Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

Yeni doğan bebeklerin vücutlarının yaklaşık yüzde kaçı sudur? Kim Milyoner Olmak İster

Yeni doğan bebeklerin vücutlarının yaklaşık yüzde kaçı sudur? Kim Milyoner Olmak İster

Sıradaki Haber