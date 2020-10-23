MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bakan Koca: Tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti
ABONE OL
23.10.2020 - 11:40 |

Bakan Koca: Tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bursa'da açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumdadır" dedi.

Bakan Koca: Tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. 

Akşama açıklamaya bırakmadan şimdiden söylemek istiyorum. Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumdadır. Bursa şu an salgının başından bu yana en kritik günlerini yaşıyor. 

Salgına karşı verilen mücadele bütün hayatı koruma mücadelesidir.  İstanbul'da da buradan seslenmek istiyorum. İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaşmış durumda. İstanbul Valisi, İBB Başkanı ve Emniyet Müdür ile görüşmeler yapacağım.

Artvin’de gökyüzünde ilginç görüntüArtvin'de görülen Lenticular (merceksi) bulut kümesinin dansı gökyüzünde ilginç görüntüler oluşturdu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bugün cuma kaçta? Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir | Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Bugün cuma kaçta? Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir | Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Milyonları ilgilendiriyor! 23 yıl şartı var, ödeme yok...

Milyonları ilgilendiriyor! 23 yıl şartı var, ödeme yok...

10 soruda grip aşısı! 5 puanı bulan...

10 soruda grip aşısı! 5 puanı bulan...

Tabletler dağıtılıyor! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklamalar

Tabletler dağıtılıyor! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklamalar

Sıradaki Haber