Bakan Koca: Tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok.

Akşama açıklamaya bırakmadan şimdiden söylemek istiyorum. Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumdadır. Bursa şu an salgının başından bu yana en kritik günlerini yaşıyor.

Salgına karşı verilen mücadele bütün hayatı koruma mücadelesidir. İstanbul'da da buradan seslenmek istiyorum. İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaşmış durumda. İstanbul Valisi, İBB Başkanı ve Emniyet Müdür ile görüşmeler yapacağım.