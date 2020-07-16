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16.07.2020 - 12:55 | | DHA

Bakan Koca uyarmıştı! Bursa'da endişelendiren görüntü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın coronavirüs vakalarındaki artışın en fazla olduğu illerden biri olarak açıkladığı Bursa’da, toplu taşıma araçları, düğün ve eğlence mekanlarında sosyal mesafeye uyulmaması ve maske kullanılmaması tedirginlik yaratıyor.

Bursa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, coronavirüs tedbirleri kapsamında kentte maske takma zorunluluğu getirdi. Sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde de sık sık uyarılarda bulundu. Buna rağmen son bir haftada minibüsler ile düğün ve eğlence mekanlarında çekilen görüntüler, tedirginlik yarattı. Kentteki bazı minibüslerin kapasitesi üzerinde yolcu taşıdığı görüldü. Sosyal mesafenin 'hiçe' sayıldığı minibüslerden birinin dolu olmasına rağmen yolcu almaya devam etmesi ise 'pes' dedirtti.

DÜĞÜNLERDE TEDBİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Kentte düzenlenen bir düğünde de koronavirüs önlemlerine uyulmadı. Sosyal mesafe kuralına uyulmayan düğünde davetliler yan yana oynadı. Bir davetli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde, maske takılmadığı görüldü. 

Bakan Koca uyarmıştı Bursada endişelendiren görüntü

EĞLENİRKEN SOSYAL MESAFEYİ UNUTTULAR

Bursa’nın eğlence mekanlarında da görüntü değişmedi. Nilüfer ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde yüzlerce vatandaş sosyal mesafeyi yok sayarken, kafelerdeki doluluk dikkat çekti. Bazı vatandaşlar ise maskesiz eğlendi.

BAKAN KOCA UYARMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa’daki koronavirüs vakalarında artış nedeniyle kentteki vatandaşları duyarlı olmaya davet ederken, geçtiğimiz günlerde bir otobüs içerisindeki kalabalığın fotoğrafını paylaşarak, “Virüsün bugün yakaladığı fırsatlar, tabloya ortalama 1 hafta sonra yansıyor. Kaçınılmaz görünen birçok durum, tedbirlerden taviz vermemize yol açıyor; bunları azaltmaya çalışalım. Aksi mümkünken asla risk almayalım. Yeni vaka sayılarını bugün uyguladığımız tedbirlerle düşünelim” notunu düşmüştü.

 

 

 

 

Kurban pazarında "tokalaşma çubuğu" ile pazarlıkKurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurban satışının yapılacağı pazarlarda da hareketlilik başladı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle yeni normal hayata uygun bir şekilde tokalaşmadan maket el ile pazarlıklar yapılıyor. Pazarlıklar sırasında alıcılar fiyatların yüksek olduğundan yakınırken, satıcılar ise orta yolu bulacaklarını söylüyorlar.
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