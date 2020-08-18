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18.08.2020 - 22:41 |

Bakan Koca Vuhan'ı örnek vererek açıkladı: En iyiler arasındayız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının sıfır noktası Vuhan'ın unutulduğunu belirterek, "Savaşta ağır yenilgi alan ülkeler var. Biz, en iyiler arasındayız" dedi.

Bakan Koca Vuhan'ı örnek vererek açıkladı: En iyiler arasındayız

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgının sıfır noktası Wuhan unutuldu. Tüm dünya, salgının merkeziymiş gibi mücadele etmek zorunda. Savaşta ağır yenilgi alan ülkeler var. Biz, en iyiler arasındayız. Bilimin ve tedbirlerin gücüne inanarak, sağlık ordumuzla dayanışma içinde, mücadele edelim. Yenilen virüs olacak" ifadelerini kullandı. 

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