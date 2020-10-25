MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bakan Koca'dan 112 acil çalışanlarına sürpriz!
ABONE OL
25.10.2020 - 00:22 |

Bakan Koca'dan 112 acil çalışanlarına sürpriz!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul 112 Komuta Merkezi'ne ziyareti sonrası çalışanlara sürpriz yaptı. Bakan Koca, bir sağlık çalışanının aşure isteğini unutmadı.

112 Acil çalışanı Gamze Acar sosyal medya hesabından " Bu gün İstanbul 112 Komuta Merkezimize Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ziyarette bulundu. Bana ne istediğimi sordu, aşure dedim birden; sonrada birden ne görelim? Bakanımız tüm İstanbul 112 Ailemize aşure göndermiş. Biz bir aileyiz sizi seviyoruz." paylaşımında bulundu.

Koca bu mesaja, "Afiyet ve moral motivasyon olsun:) 112 Acil çalışanlarımızın her birine sevgi ve selamlar. " cevabını verdi.

Bakan Koca'dan 112 acil çalışanlarına sürprizSağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul 112 Komuta Merkezi'ne ziyareti sonrası çalışanlara sürpriz yaptı. Bakan Koca, bir sağlık çalışanının aşure isteğini unutmadı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan edildi

Son dakika: Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan edildi

MEB duyurdu! Sınıfta kalacaklar...

MEB duyurdu! Sınıfta kalacaklar...

Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

Bakan Koca'dan 112 acil çalışanlarına sürpriz!

Bakan Koca'dan 112 acil çalışanlarına sürpriz!

Sıradaki Haber