Bakan Koca'dan 112 acil çalışanlarına sürpriz!

112 Acil çalışanı Gamze Acar sosyal medya hesabından " Bu gün İstanbul 112 Komuta Merkezimize Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ziyarette bulundu. Bana ne istediğimi sordu, aşure dedim birden; sonrada birden ne görelim? Bakanımız tüm İstanbul 112 Ailemize aşure göndermiş. Biz bir aileyiz sizi seviyoruz." paylaşımında bulundu.

Koca bu mesaja, "Afiyet ve moral motivasyon olsun:) 112 Acil çalışanlarımızın her birine sevgi ve selamlar. " cevabını verdi.



