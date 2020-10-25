25.10.2020 - 00:22 |
Bakan Koca'dan 112 acil çalışanlarına sürpriz!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul 112 Komuta Merkezi'ne ziyareti sonrası çalışanlara sürpriz yaptı. Bakan Koca, bir sağlık çalışanının aşure isteğini unutmadı.
112 Acil çalışanı Gamze Acar sosyal medya hesabından " Bu gün İstanbul 112 Komuta Merkezimize Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ziyarette bulundu. Bana ne istediğimi sordu, aşure dedim birden; sonrada birden ne görelim? Bakanımız tüm İstanbul 112 Ailemize aşure göndermiş. Biz bir aileyiz sizi seviyoruz." paylaşımında bulundu.
Koca bu mesaja, "Afiyet ve moral motivasyon olsun:) 112 Acil çalışanlarımızın her birine sevgi ve selamlar. " cevabını verdi.
Afiyet ve moral motivasyon olsun:)— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 24, 2020
112 Acil çalışanlarımızın her birine sevgi ve selamlar. https://t.co/29KPwpvlxI