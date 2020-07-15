MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bakan Koca’dan 15 Temmuz paylaşımı
ABONE OL
15.07.2020 - 04:15 | | İHA

Bakan Koca’dan 15 Temmuz paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Temmuz darbe gecesine ait bir görüntü paylaşarak,” 15 Temmuz gibi bir zaferi, yaralı gittiği hastanede bile bayrağını elinde tutan bir halk kazanabilirdi” dedi.

Bakan Koca’dan 15 Temmuz paylaşımı

Bakan Koca sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe gecesine ait bir görüntü paylaştı. Koca, “15 Temmuz gibi bir zaferi, yaralı gittiği hastanede bile bayrağını elinde tutan bir halk kazanabilirdi. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetimizi sunuyoruz. Bayrağımızın altında, demokrasiye inançla hep bir ve güçlüyüz” paylaşımında bulundu.

Bakan Dönmez: "Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek"Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılı nedeniyle bakanlık binasına 'Türkiyenin Enerjisi Darbelere Geçit Vermez' sloganıyla ışıklı bir animasyon yansıtıldığını belirterek, "Ne 15 Temmuz'u ne de o gece yitirdiğimiz canlarımızı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Nerede olursak olalım; zaman, mekân fark etmez Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ardahan'da görüldü! Nesli tükenmek üzere...

Ardahan'da görüldü! Nesli tükenmek üzere...

Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

Son durumu canlı yayında anlattı!

Son durumu canlı yayında anlattı!

Kocaeli'de feci kaza: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de feci kaza: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sıradaki Haber