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18.12.2020 - 00:49 | | AA

Bakan Koca'dan doktora bıçaklı saldırı girişimine tepki: İzahı olamaz

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun Bafra Devlet Hastanesinde görevli doktora bıçaklı saldırı girişiminde bulunulmasına ilişkin, "Bu uğurda canlarını hiçe sayan sağlık çalışanlarımıza saldırmanın izahı olamaz. Şiddetle mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan doktora bıçaklı saldırı girişimine tepki: İzahı olamaz

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Samsun Bafra Devlet Hastanesinde bir doktor arkadaşımızı görevi başında bıçakla yaralamaya çalışan saldırgan tutuklandı. Bu uğurda canlarını hiçe sayan sağlık çalışanlarımıza saldırmanın izahı olamaz. Şiddetle mücadelemizi sürdüreceğiz."

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