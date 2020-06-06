06.06.2020 - 22:15 | | AA
Bakan Koca'dan Dünya Diyetisyenler Günü paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının beslenme ve rutin egzersiz alışkanlıklarını da değiştirdiğini bildirdi.
Bakan Koca, Dünya Diyetisyenler Günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Salgın, beslenme alışkanlıklarımız, rutin egzersizlerimiz dahil, düzenimizi değiştirdi. Yeniden kendi normallerimize dönüyoruz. Evde geçen günlerde birikmiş sorunları çözmeye başlıyoruz. Diyetisyenlerimize yardımları için şimdiden teşekkür. Dünya Diyetisyenler Günü kutlu olsun."