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06.06.2020 - 22:15 | | AA

Bakan Koca'dan Dünya Diyetisyenler Günü paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının beslenme ve rutin egzersiz alışkanlıklarını da değiştirdiğini bildirdi.

Bakan Koca'dan Dünya Diyetisyenler Günü paylaşımı

Bakan Koca, Dünya Diyetisyenler Günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Salgın, beslenme alışkanlıklarımız, rutin egzersizlerimiz dahil, düzenimizi değiştirdi. Yeniden kendi normallerimize dönüyoruz. Evde geçen günlerde birikmiş sorunları çözmeye başlıyoruz. Diyetisyenlerimize yardımları için şimdiden teşekkür. Dünya Diyetisyenler Günü kutlu olsun."

 

Köpeğin çocuğa saldırma anı kameraya yansıdıİzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir köpeğin 6 yaşındaki kız çocuğuna ve olaya müdahale eden esnafa saldırma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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