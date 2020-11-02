02.11.2020 - 20:35 | | DHA
Bakan Koca'dan İzmir'e koronavirüs uyarısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İzmir'de şu anki şartlar Covid- 19'un yayılmasına çok elverişli. Zor günlerin daha da zorlaşmasına izin vermeyelim" dedi.
Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'de şu anki şartlar Covıd- 19'un yayılmasına çok elverişli. Zor günlerin daha da zorlaşmasına izin vermeyelim. Vakaların azalması, kontrolümüze bağlı. Covıd- 19 sebebiyle yeni kayıplar vermeyelim" ifadelerini kullandı.