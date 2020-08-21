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21.08.2020 - 18:06 |

Bakan Koca'dan, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfi için kutlama mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Sakarya Gaz Sahası'ndaki 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfi nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Koca'dan, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfi için kutlama mesajı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşmasında, Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğu müjdesi verdiğini anımsattı.

Koca, "Dönüm noktası milli projede emeği olan kadroları kutluyoruz. Bu gelişme, verdiği heyecanla, halkımıza salgına karşı da motivasyon olacak. Her alanda başaracağız." ifadelerini kullandı.

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Son dakika... Karadeniz'de doğal gaz müjdesi! Bakan Albayrak'tan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi sonrası MHP'nin sosyal medya hesabından anlamlı paylaşım!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın,Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kamuoyunun merakla beklediği 'müjde'yi açıkladı. Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki aramaları sırasında Tuna-1 adı verilen Sakarya Gaz Sahası'nda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedildiğini duyurdu. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası MHP'den anlamlı bir paylaşım geldi. MHP, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çırpınırdı Karadeniz" ifadelerine yer verdi.
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