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03.10.2020 - 23:15 |

Bakan Koca'dan 'milli aşı' açıklaması: Daha yakınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Koca tarafından koronavirüse karşı yürütülen yerli aşı çalışmalarının 3'ünde insan üzerinde deneme aşamasına geçildiği müjdesi verildi. Bakan Koca yaptığı paylaşımda "Ülkemizde 13 ayrı COVID-19 aşı adayı çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bunlardan 5’i insan deneyleri safhasına yaklaştı." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Milli Aşımızın meydan okuma çalışmasında 10 transgenik hayvan aşılandı, 9 hayvan ise aşılanmadı. Virüse maruz bırakıldılar ve aşılanan hayvanlarda hiç virüse rastlanmadı. Aşılanmayanların 4’ü hayatını kaybetti 5’inin ise akciğerlerinde virüse rastlandı. Milli aşıya daha yakınız.

Ülkemizde 13 ayrı COVID-19 aşı adayı çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bunlardan 5’i insan deneyleri safhasına yaklaştı. Klinik safhaya gelen tüm aşı adaylarımız Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımız (TÜSEB) tarafından destekleniyor. Türkiye’nin gücü bilimde.

TÜSEB’in deseklediği Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi aşısı insan deneyi faz-1 safhası başarıyla tamamlandı.Kuduz, verem ve su çiçeği aşısı adayları da insan deneyi aşamasına geldi. Milli aşılarımızı geliştirmek ve milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız.



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