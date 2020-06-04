Bakan Koca'dan, Murat Ã‡idam paylaÅŸÄ±mÄ±: MinnettarÄ±z

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04.06.2020 - 23:54 | | AA

Bakan Koca'dan, Murat Çidam paylaÅŸÄ±mÄ±: MinnettarÄ±z

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, 17 gÃ¼ndÃ¼r corona virÃ¼s ile mÃ¼cadele edenÂ gÃ¼venlik gÃ¶revlisi 1 Ã§ocuk babasÄ± Murat Ã‡idam'Ä±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Koca, "ÅžiÅŸli Etfal EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde hizmet veriyordu. 1 Ã§ocuk babasÄ±ydÄ±. COVID-19 tanÄ±sÄ± konduktan sonra 17 gÃ¼n yaÅŸadÄ±. SÃ¼kÃ»netiyle tanÄ±nÄ±rdÄ±. MÃ¼cadelesi iÃ§in minnettarÄ±z"Â dedi.Â

Bakan Koca, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, koronovirÃ¼se yakalanan gÃ¼venlik gÃ¶revlisi Murat Ã‡idam'Ä±n 17 gÃ¼n sonra hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Bakan Koca, "GÃ¼venlik gÃ¶revlisi Murat Ã‡idam. 1974, Ä°stanbul doÄŸumlu. BayrampaÅŸa Ticaret Lisesini bitirdi. ÅžiÅŸli Etfal EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde hizmet veriyordu. 1 Ã§ocuk babasÄ±ydÄ±. COVID-19 tanÄ±sÄ± konduktan sonra 17 gÃ¼n yaÅŸadÄ±. SÃ¼kÃ»netiyle tanÄ±nÄ±rdÄ±. MÃ¼cadelesi iÃ§in minnettarÄ±z"Â Ä°fadelerini kullandÄ±.

Dalaman HavalimanÄ±'nda uçuÅŸlar baÅŸladÄ±Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgÄ±nÄ± kapsamÄ±nda geçilen normalleÅŸme sürecinde, Dalaman HavalimanÄ±'nda uçuÅŸlar baÅŸladÄ±. HavalimanÄ±na inen ilk uçak, Pegasus Hava YollarÄ±'na ait Ä°stanbul-Dalaman seferi oldu.
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