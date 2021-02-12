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12.02.2021 - 23:55 | | AA

Bakan Koca'dan sağlık personeli atamalarına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 235 sağlık personeli atamasının geçen yıl açılan kadrolardan boş kalanlar için yapıldığını açıkladı.

Bakan Koca'dan sağlık personeli atamalarına ilişkin açıklama

Twitter üzerinden yapılan "235 sağlık ataması kabul edilemez" etiketli paylaşımlar Türkiye gündeminin ilk sıralarında yer aldı.

Bunun üzerine Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Evet, 235 sağlık ataması kabul edilemez. Çünkü 235 yeni atama sayısı değil, geçen yıl açılan kadrolardan boş kalan kadro sayısıdır. Yeni atamalarla ilgisi yoktur. Yanlış bilginin doğrudan hızlı yayılması sağlıklı değil." bilgisini paylaştı.

İstanbul'da korkunç olay! Eşini kömürlükte boğarak öldürdüFatih'te yaşayan Mahmut Gürler, iddiaya göre eşi Melek Gürler'i kömürlüğe götürüp boğarak öldürdü. Cinayetin ardından iş yerine giden koca, yakınlarını arayarak eşine ulaşamadığını söyledi. Bunun üzerine eve giden yakınları genç kadının cansız bedenini buldu. Uzun yıllardır aileyi tanıdığını söyleyen Kadir Yavuz; "Daha önceden de uzaklaştırması vardı. Kumar oynuyordu. Tahminim eşinden para istedi. Bodruma indirmiş öldürmüş, öldürdükten sonra iş yerine tekrar gitmiş" dedi.
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