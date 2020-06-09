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09.06.2020 - 00:39 | | AA

Bakan Koca'dan seyahat uyarısı! İhmaller...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin, "Salgını, maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak yenebiliriz. Uymayanları, nazikçe uyaranlara da teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan seyahat uyarısı! İhmaller...

Koca, Twitter hesabından Kovid-19 tedbirlerine ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Vatandaşların çoğunun tedbirlere uyduğunu belirten Koca, şunları kaydetti:

"Özellikle gençler! Geri dönüşsüz başarı için, eski kısıtlara kıyasla küçük bazı zorlukları, uyum içinde, hep birlikte benimseyelim. Salgını, maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak yenebiliriz. Uymayanları nazikçe uyaranlara da teşekkür ederim."

"Seyahate çıkarken aldığınız tedbirleri evde bırakmayın"

Bakan Koca ayrıca, "Yaz geldi. Büyüklerimiz dahil birçoğumuz, köyümüze, kentimize ya da tatile gidiyoruz. Uzun yolun başı ve sonu çok dikkat istiyor. Biniş ve inişte kalabalığa karşı mesafeli, maskeli olmalıyız. İhmaller, kötü ihtimali büyütür. Şimdiye dek aldığımız tedbirleri elden bırakmayalım." uyarısında bulundu.

Koca, "Seyahate çıkarken aldığınız tedbirleri evde bırakmayın." mesajını da paylaştı.

 

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