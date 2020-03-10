Bakan Koca'dan son dakika koronavirüs açıklaması! Cumhurbaşkanı genelge yayımlayabilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler hakkında TBMM’de Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu toplantısında konuştu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Bu salgının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek. Türkiye'de tespit edilen bir vaka olmadığını net söylüyoruz. Ama ülkeye giriş için anormal bir risk taşıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada ise, "ABD vatandaşı, 86 yaşındaki kadın hastaya, Türkiye ziyaretinden sonra Koronavirüs tanısı konduğu haberi yayıldı. Son 2 haftanın kayıtlarında ABD vatandaşı, 86 yaşında tek kadın vardır. Türkiye’yi ziyaret etmemiştir. 3 Mart’ta İstanbul aktarmalı, Tiran’dan Washington’a gitmiştir." ifadeleri kullandı