17.08.2020 - 19:33 | | İHA
Bakan Koca'dan tedbir vurgusu: Mücadeleyi mümkün kılıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgın konusunda tedbir vurgusu yaparak, ”Tedbirler hem salgınla yaşamayı hem mücadeleyi mümkün kılıyor” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından tedbir vurgusu yaptı.
Koca, “‘Birleşmiş Milletler toplanıp dünyada sokağa çıkma yasağı ilan etsin.’ Bir uçtakiler, salgınla mücadeleyi bu zihniyette görüyor. Diğer uçtakiler hastalık, ölüm, mühim değil diyor. Tedbirler hem salgınla yaşamayı hem mücadeleyi mümkün kılıyor” ifadelerini kullandı.
“Birleşmiş Milletler toplanıp, dünyada sokağa çıkma yasağı ilan etsin.” Bir uçtakiler, salgınla mücadeleyi bu zihniyette görüyor. Diğer uçtakiler; hastalık, ölüm, mühim değil diyor. Tedbirler hem salgınla yaşamayı hem mücadeleyi mümkün kılıyor.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 17, 2020
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdüZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 8 yıl önce Atakan ve Atalay Keleş kardeşleri öldüren Ersin Aydoğan (47), ilçe merkezinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Ersin Aydoğan'ı vuran kişinin ise öldürdüğü Atakan Keleş'in oğlu Devrim Keleş olduğu öğrenildi.