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17.08.2020 - 19:33 | | İHA

Bakan Koca'dan tedbir vurgusu: Mücadeleyi mümkün kılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgın konusunda tedbir vurgusu yaparak, ”Tedbirler hem salgınla yaşamayı hem mücadeleyi mümkün kılıyor” dedi.

Bakan Koca'dan tedbir vurgusu: Mücadeleyi mümkün kılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından tedbir vurgusu yaptı.

Koca, “‘Birleşmiş Milletler toplanıp dünyada sokağa çıkma yasağı ilan etsin.’ Bir uçtakiler, salgınla mücadeleyi bu zihniyette görüyor. Diğer uçtakiler hastalık, ölüm, mühim değil diyor. Tedbirler hem salgınla yaşamayı hem mücadeleyi mümkün kılıyor” ifadelerini kullandı.

 

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