Bakan Koca’dan vaka açıklaması:İstanbul’da düştü Anadolu’da arttı

Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:



YÜZDE 50 AZALDI: 65 yaş üstü vücut direncinin düşüklüğü ve kronik hastalıklar sebebiyle Kovid-19’a karşı zayıftır. 65 yaş üstü büyüklerimize, sokağa çıkma yasağı konmadan önce vakaların yüzde 15.7’si bu yaş grubundandı. Sokağa çıkma yasağından sonra bu oran yüzde 7.5’e düştü. Bu yaş grubunda hastalığa yakalanma oranı yaklaşık yüzde 50 oranında azalmıştır. Evde kalarak elde edilen bu sonuçlar, dışarıda tedbirlere tam uyumla sürdürülmelidir. Tedbir tamsa korkuya mahal yoktur.



YURT DIŞINDAN GELENE TARAMA: Biz yurt dışından gelen bütün vatandaşlarımızı sağlık taramasından geçirmek istiyoruz. Dolayısıyla ateşlerine de bakılmış olacak. Biz herhangi bir semptomu olup olmadığını da bilmek istiyoruz. Eğer hastalık bulgusu varsa o durumda biz gerektiğinde hastanede tedavisini planlıyor olacağız. 90 ülkeyi baştan belirledik sonra 60 ülke daha ilave edilmiş oldu. Bütün ülkelerle görüşülerek karşılıklı takvimlerle mutabık kalınmaya çalışıldı.

İSTANBUL VE İZMİR’DE VAKA AZALDI: İstanbul, İzmir gibi illerimizde vaka sayılarının azaldığını, hastane yükünün azalmaya doğru gittiğini rahat söyleyebiliriz. Özellikle 1 Haziran sonrası Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da giderek kısmi artışın olduğunu söyleyebiliriz. Diyarbakır’da son 3-4 gündür 100 vakaya kadar çıkan bir artış görüyoruz. Burada kültürel, sosyal, nişan gibi benzer etkinlikler sonrası artışın daha fazla olduğunu görüyoruz. Ankara için son 3 günde bir yükseliş söz konusu idi. Ankara bugün (dün) itibarıyla düşüşe geçmiş oldu. Konyamızda aynı şekilde bir fabrika ve iki yerleşim yerinde yapılan tarama sonrası bir yükselişin olduğunu gördük, bugün (dün) itibarıyla Konya’da düşüşün olduğunu söyleyebiliriz.



SAĞLIKTA ŞİDDET: Ben doğrusu bu pandemi döneminde sağlık çalışanlarımızın bu kadar fedakar ve özverili gayretinden sonra artık şiddeti asla duymamamız gerektiğine inanıyorum. Sağlık çalışanlarımızın böyle bir şiddet olayıyla karşı karşıya kalmış olmaları kabul edilebilir bir olay değildir. Bununla ilgili yüce yargımız umarım bundan sonraki süreçte bu noktadaki hassasiyeti daha önemli ortaya koyar.



8 ilde antikor testi başladı



DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK: Antikor çalışması çok önemsediğimiz çalışma. DSÖ Avrupa Bölge Direktörü ile bir karşılıklı dönemi değerlendirme görüşmemiz oldu. Bu konudan bahsettim. Avrupa’da bu denli büyük çapta çalışma olmadığını, sonuçlarını merakla beklediklerini ifade etmiş oldular. 153 bin kişiye TÜİK ile birlikte aileler tespit edildi. Burada yapılmak istenen sadece PCR değil kanları da alınarak antikor düzeyine de bakılmış olacak. Yani aktif vaka olup olmadığı, geçirip geçirmediğini, bağışıklık durumunu da biz biliyor olacağız. Şu an 8 ilde başlandı, yarın (bugün) 5 il daha ilave olmuş olacak. İki hafta içerisinde 81 ilde bitmiş olacak. Bu çalışmayla toplumdaki bağışıklama durumumuzun düzeyini il il, bölge bölge bilmiş olacağız. Veya sürü bağışıklığının ne kadar gerçekçi olup olmadığını da görmüş olacağız. Gerçekten dünyaya örnek olacak bir çalışma olduğunu bilelim.