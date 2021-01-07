07.01.2021 - 21:33 | | AA
Bakan Koca'dan yerli aşı açıklaması: Kurumlarımızın tüm imkanları devrede
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile yerli aşı projelerinde insan deneyleri safhasına geçen aşı adaylarını değerlendirdiklerini, kurumların tüm imkanlarının, en iyi aşıları ülkeye kazandırmak için devrede olduğunu bildirdi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya gelerek yerli aşı projelerinde insan deneyleri safhasına geçen aşı adaylarını değerlendirdiklerini belirtti.
Koca, "Kurumlarımızın tüm imkanları, en iyi aşıları ülkemize kazandırmak için devrede." ifadesini kullandı.
Bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ile bir araya gelerek yerli aşı projelerimizde insan deneyleri safhasına geçen aşı adaylarımızı değerlendirdik. Kurumlarımızın tüm imkânları en iyi aşıları ülkemize kazandırmak için devrede. pic.twitter.com/dujshOVPyZ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 7, 2021