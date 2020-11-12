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12.11.2020 - 10:08 | | İHA

Bakan Koca'nın örnek gösterdiği Tekirdağ için korkutan harita!

Tekirdağ’da HES kodu üzerinde gösterilen koronavirüs yoğunluk haritası kırmızıya büründü. Üç ay arasındaki farka bakan vatandaşlar hayretler içerisinde kalıyor.

Bakan Koca'nın örnek gösterdiği Tekirdağ için korkutan harita!

Çin’den yayılan koronavirüs salgını bütün dünyaya korku salmaya devam ediyor. Son günlerde ülke genelinde koronavirüs salgını vaka sayıları artış gösteriyor.

Daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın koronavirüs vaka sayısı ve salgınla mücadele konusunda örnek il gösterdiği Tekirdağ’da son bir ayda koronavaka sayıları oldukça arttı. Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinde üç ay öncesine kadar beyaz ve hafif şekilde mavi olan Tekirdağ kırmızıya büründü. Hayat Eve Sığar uygulamasından alınan iki ayrı aya ait koronavirüs yoğunluk haritası arasındaki farka bakan vatandaşlar hayretler içerisinde kalıyor.

Bakan Kocanın örnek gösterdiği Tekirdağ için korkutan harita

Üç ay öncesine kadar örnek il gösterilen Tekirdağ da son zamanlarda riskli il durumuna geldi.

Çin aşısı uygulanan iki sağlık çalışanında antikor oluştuTürkiye’de yürütülen Çin aşısının faz 3 çalışması, sağlık çalışanları üzerinde devam ediyor. Ülke genelinde 700, Diyarbakır merkezde de 80'e yakın sağlık çalışanı gönüllü olarak aşılandı. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, Diyarbakır'da aşı yaptıran iki sağlık çalışının antikor sonuçlarının pozitif çıktığını belirterek, "Bu çok sevindirici bir olay, aşıların yüzde 85-90 aralığında etkinliği var, pandeminin de 2020 ile birlikte artık sonuna geldik diyebiliriz" dedi.
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