Bakan Koca'nın örnek gösterdiği Tekirdağ için korkutan harita!

Çin’den yayılan koronavirüs salgını bütün dünyaya korku salmaya devam ediyor. Son günlerde ülke genelinde koronavirüs salgını vaka sayıları artış gösteriyor.

Daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın koronavirüs vaka sayısı ve salgınla mücadele konusunda örnek il gösterdiği Tekirdağ’da son bir ayda koronavaka sayıları oldukça arttı. Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinde üç ay öncesine kadar beyaz ve hafif şekilde mavi olan Tekirdağ kırmızıya büründü. Hayat Eve Sığar uygulamasından alınan iki ayrı aya ait koronavirüs yoğunluk haritası arasındaki farka bakan vatandaşlar hayretler içerisinde kalıyor.

Üç ay öncesine kadar örnek il gösterilen Tekirdağ da son zamanlarda riskli il durumuna geldi.