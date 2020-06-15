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15.06.2020 - 04:51 | | AA

Bakan Kurum: Deprem bölgesindeki hasar tespit çalışmaları başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bingöl'de meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem sonrası 180 kişilik 90 ayrı ekiple hasar tespit çalışmalarına fiilen başlanıldığını belirtti.

Bakan Kurum: Deprem bölgesindeki hasar tespit çalışmaları başladı

 

Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bingöl'de depremden etkilenen köyleri ziyaret ettiğini belirtti.

Hiçbir mağduriyet yaşanmaması için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"Vatandaşımızın her zaman yanındayız. Yaraları hep birlikte saracağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bünyesindeki 180 kişilik 90 ayrı ekibimizle Bingöl'de hasar tespit çalışmalarımızı fiilen başlattık. Hasar tespit araçlarımız, mobil laboratuvarımız ve karavanlarımız çalışmalara katılmak üzere bölgeye yönlendirildi."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, depreme ilişkin açıklamalarda bulunduKandilli Rasathanesi saat 18.09'da da Karlıova'da 4.7 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini bildirdi. Bingöl Valiliği bir korucunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Karlıova ilçesi Elmalı köyünde depreme ilişkin açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Bingöl'deki depremde 18 kişi yaralandı. Yaralılardan şu an itibarıyla kritik durumda olan vatandaşımız yok.' dedi.
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