MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bakan Pakdemirli'den, Adana'daki orman yangınına ilişkin açıklama
ABONE OL
24.08.2020 - 12:18 | | AA

Bakan Pakdemirli'den, Adana'daki orman yangınına ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınına 2 uçak, 19 helikopter, 35 iş makinesi, 153 arazöz ve 750 personelle müdahale edildiğini belirterek "En kısa sürede yangını tam anlamıyla kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başlamak üzere çalışmalarımız ve gayretlerimiz sürüyor. Henüz yangın tam anlamıyla kontrol altında diyemiyoruz ancak yukarıdan en son incelemelerimize göre iyiye doğru gidiş olduğunu da gözlemlemek mümkün." dedi.

Bakan Pakdemirli'den, Adana'daki orman yangınına ilişkin açıklama

 

Pakdemirli, helikopterle geldiği ilçedeki yangın alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, dün saat 12.50 civarında yangınla ilgili ilk ihbarı aldıklarını söyledi.

Ekiplerin ilk müdahaleyi saat 13.04'te yaptığını belirten Pakdemirli, "Rüzgar kuzeyden yaklaşık 35-40 kilometre saatle, yani yüksek süratle esiyor. Yüzde 19 gibi ciddi bir şekilde nemin azlığıyla karşı karşıyayız. Sıcaklık 32 derece. Sürekli olarak değişen bir rüzgarla karşı karşıyayız. Yangına 2 uçağımız, 19 helikopter, 35 iş makinesi, 153 arazöz ve 750 personelle müdahale ediyoruz. Böyle bir yangın alanında müdahale edilebilecek maksimum derecede hem insan hem araç hem de hava aracıyla müdahalemiz sürüyor." diye konuştu.

"Kasıt olma ihtimali üzerinde duruyoruz"

Pakdemirli, yangından etkilenen bölgelerin bulunduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu: "Yangından 8 mahalle etkilenmiş gözüküyor. Çok şükür can kaybımız yok. Bu mahalleler dün gerekli saatlerde Valiliğimizin koordinesinde tahliye edildi. En kısa sürede yangını tam anlamıyla kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başlamak üzere çalışmalarımız ve gayretlerimiz sürüyor. Henüz yangın tam anlamıyla kontrol altında diyemiyoruz ancak yukarıdan en son incelemelerimize göre iyiye doğru gidiş olduğunu da gözlemlemek mümkün. Yangının çıkış sebebiyle ilgili hem biz hem de Valiliğimiz, bunun 'kasıt' olma ihtimali üzerinde duruyoruz ama şu anda bizim için önemli olan yangının ne sebeple kim tarafından çıkarıldığından daha çok yangını söndürmek, bir an evvel buradaki tehlikeyi tam anlamıyla bertaraf etmektir."

Bir gazetecinin "Şu ana kadar ne kadarlık alan zarar gördü?" sorusuna Pakdemirli, şöyle yanıt verdi: "Çok parçalı bir alanda bunu tespit etmek ve şu anda da ekiplerimizi buna yoğunlaştırmak istemiyoruz. Yangını söndürelim, ondan sonra bütün rakamlar çıkar, bunlar kamuoyu ile paylaşılır. Görünen o ki parçalı bir alanda olmasına rağmen, önemli bir miktarda alanda etkilenme gözüküyor. Şöyle söyleyebilirim ki buradaki yangın, Türkiye'deki büyük yangınlardan biri değil. En azından onu söyleyebilirim şimdilik. Etkilenen alan itibarıyla çok parçalı ve zirai alanları da kapsadığı için tahmin ediyorum ancak yangın söndükten sonra resmi rakamları veya gerçeğe daha yakın rakamları açıklayabiliriz."

Pakdemirli'nin bölgedeki incelemesine Vali Süleyman Elban, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay ve diğer ilgililer de eşlik etti.

    Şehit babasının ardından asker selamı!Giresun’a 1 aylık yağışın bir buçuk katı 1 günde düştü. Nehre dönen Dereli ilçesinde araçlar, sel sularına kapılarak sürüklendi. Felakette yaşamını yitirenlerin sayısı, 8'e yükselirken, şehit olan uzman jandarma 7'nci kademeli çavuş Erdem Çıtır (44) için Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Soylu yaptığı açıklamada, "Esnafları, evleri tek tek ziyaret ediyoruz. Bütün bakanlarımız buranın çabuk toparlanması için çalışıyor. Herkes gayret gösteriyor. Ne kadar hasar var, tespitler yapılıyor. Aradığımız vatandaşımızın sayısı 9'a düştü." dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırıda bulunan şüpheli 23 saatte yakalandı!

    Sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırıda bulunan şüpheli 23 saatte yakalandı!

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O linki sakın tıklamayın...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O linki sakın tıklamayın...

    Trump seçimden önce aşı istiyor!

    Trump seçimden önce aşı istiyor!

    Baka Pakdemirli'den, Adana'daki orman yangınına ilişkin açıklama

    Baka Pakdemirli'den, Adana'daki orman yangınına ilişkin açıklama

    Sıradaki Haber