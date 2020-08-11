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11.08.2020 - 14:53 | | AA

Son dakika... Bakan resmen duyurdu! Halı sahalar yarın açılıyor

Halı sahaların açılmasıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarından itibaren halı saha spor tesislerinin açılacağını bildirdi.

Son dakika... Bakan resmen duyurdu! Halı sahalar yarın açılıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu halı sahalarla ilgili son dakika gelişmesini resmen duyurdu. Bakan Kasapoğlu, halı saha spor tesislerinin yarın açılacağını bildirdi.

    Ayder Yaylası yolunda heyelan; çay bahçesinde mahsur kaldılarRİZE'de, Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçeleri arasındaki yolda, sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Ayder Yaylası'na ulaşımın sağlandığı yol kapanınca uzun araç kuyrukları oluştu. Yolun temizlenmesi için iş makineleriyle çalışma başlatılırken, yayladan dönüşe geçen tatilciler, alternatif yola yönlendirildi. Çayırdüzü köyünde çay toplayanlar ise bahçede mahsur kaldı.
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