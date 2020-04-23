MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bakan Selçuk, 23 Nisan için sosyal medya hesaplarını çocuklara devretti
ABONE OL
23.04.2020 - 11:27 | | AA

Bakan Selçuk, 23 Nisan için sosyal medya hesaplarını çocuklara devretti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip corona virüs salgını nedeniyle evlerde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesaplarını bir günlüğüne çocuklara bıraktı.

Bakan Selçuk, 23 Nisan için sosyal medya hesaplarını çocuklara devretti

23 Nisan geleneği haline gelen ancak bu yıl salgın nedeniyle çocuklara koltuğunu devredemeyen Bakan Selçuk'un sosyal medya hesabından çizgi karakter çocukların makam koltuğuna oturduğu fotoğraf paylaşıldı.

Fotoğrafa düşülen notta çocuklar, "Evden çıkabilseydik bugün gelip Ziya Öğretmenimizin koltuğuna oturacaktık. Çıkamadığımız için biz de sosyal medyasına oturduk. Bugün buradayız. Kutlamaları buradan alalım. Kendi kendimizin bayramını kutlayarak başlayalım. Hepimize iyi bayramlar." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk da bu paylaşım üzerine, MEB'in kurumsal hesabı üzerinden, "Hoşgeldiniz çocuklar, bayramımız kutlu olsun. Çok güzel bayramlar görün. Ziya Öğretmeniniz..." yorumunu yaptı.

 

TBMM 100 yaşında! Şentop'tan 1. Meclis'te önemli mesajlarTBMM'nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

EBA TRT canlı yayın 23 Nisan etkinlikleri izle!

EBA TRT canlı yayın 23 Nisan etkinlikleri izle!

Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

Marketler sokağa çıkma süresi boyunca açık olacak mı? Marketler bugün kaça kadar açık olacak/kaçta kapanacak?

Marketler sokağa çıkma süresi boyunca açık olacak mı? Marketler bugün kaça kadar açık olacak/kaçta kapanacak?

Sıradaki Haber