11.10.2020 - 23:46 | | DHA
Bakan Selçuk, 81 ilden kız çocuklarıyla görüştü
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Dünya Kız Çocukları Günü'nde, 81 ilden kız çocuklarıyla video konferans görüşmesi yaptı.
Bakan Selçuk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Nüfusumuzun yüzde 28'ini çocuklarımız oluşturuyor. Geleceğimizi, yarınlarımızı, evlatlarımız inşa edecek. Dünya Kız Çocukları Günü'nde 81 ilimizden kız çocuklarımızla videokonferans yoluyla görüştük, hayallerini konuştuk, fikirlerini aldık" açıklamasında bulundu.
Nüfusumuzun %28’ini çocuklarımız oluşturuyor. Geleceğimizi, yarınlarımızı evlatlarımız inşa edecek.#DünyaKızÇocuklarıGünü ’nde 81 ilimizden kız çocuklarımızla videokonferans yoluyla görüştük; hayallerini konuştuk; fikirlerini aldık. pic.twitter.com/jvb5gbFouC— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) October 11, 2020