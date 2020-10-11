MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bakan Selçuk, 81 ilden kız çocuklarıyla görüştü
ABONE OL
11.10.2020 - 23:46 | | DHA

Bakan Selçuk, 81 ilden kız çocuklarıyla görüştü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Dünya Kız Çocukları Günü'nde, 81 ilden kız çocuklarıyla video konferans görüşmesi yaptı.

Bakan Selçuk, 81 ilden kız çocuklarıyla görüştü

Bakan Selçuk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Nüfusumuzun yüzde 28'ini çocuklarımız oluşturuyor. Geleceğimizi, yarınlarımızı, evlatlarımız inşa edecek. Dünya Kız Çocukları Günü'nde 81 ilimizden kız çocuklarımızla videokonferans yoluyla görüştük, hayallerini konuştuk, fikirlerini aldık" açıklamasında bulundu.

Kilis Belediye Başkanı Bulut, son yolculuğuna uğurlandıGeçirdiği rahatsızlık nedeniyle Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İletişim Başkanı Altun'dan Oruç Reis açıklaması

İletişim Başkanı Altun'dan Oruç Reis açıklaması

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Yer: Uşak! 'Tarih' ele geçirildi

Yer: Uşak! 'Tarih' ele geçirildi

Sıradaki Haber