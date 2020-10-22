Milli EÄŸitim BakanÄ± SelÃ§uk, okuduÄŸu ilkokul olan GÃ¶lbaÅŸÄ± Emirler Ä°lkokulu'nda dÃ¼zenlenen "BirleÅŸtirilmiÅŸ SÄ±nÄ±flarda GÃ¶rev Yapan Ã–ÄŸretmenlerinÂ Mesleki GeliÅŸim ProgramÄ±"nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

Emirler Ä°lkokulu'na 5 yaÅŸÄ±nda baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan SelÃ§uk, SabancÄ±Â VakfÄ± iÅŸ birliÄŸinde baÅŸlattÄ±klarÄ± projenin de kÃ¶y okullarÄ±nda gÃ¶rev yapan veÂ okuyan Ã¶ÄŸrencileri desteklemek iÃ§in hayata geÃ§irildiÄŸini ifade etti.

YaklaÅŸÄ±k 7 bin Ã¶ÄŸretmenle asgari 56 saat sÃ¼ren bir eÄŸitimÂ yaptÄ±klarÄ±nÄ±, programÄ±n kitaplarÄ±nÄ±n hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran SelÃ§uk, "Bunu daÂ benim okuduÄŸum kÃ¶y okulunda yapmayÄ± Ã¶zellikle istedik. Ã–ÄŸretmenlerimizle yaptÄ±ÄŸÄ±mÂ temas sonucunda gerÃ§ekten Ã§ok yararlÄ± bir Ã§alÄ±ÅŸma olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼k. Benim kendiÂ okuduÄŸum okula dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ve bir kÃ¶y okulunda okumam dolayÄ±sÄ±yla bÃ¼tÃ¼n kÃ¶yÂ okullarÄ±nÄ± ilkokullar ve ortaokullar dahil olmak Ã¼zere 5 tam gÃ¼n eÄŸitim, Ã¶ÄŸretimeÂ aÃ§tÄ±k. EÄŸer Ä°l HÄ±fzÄ±ssÄ±hha KurullarÄ±nÄ±n Ã¶zel bir sÄ±nÄ±rlamasÄ± olmazsa bÃ¼tÃ¼nÂ okullarÄ±mÄ±zÄ± eÄŸitim Ã¶ÄŸretime aÃ§tÄ±k. Onun iÃ§in de kÃ¶y okullarÄ±ndaki Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±nÂ herhangi bir eksiÄŸi kalmamasÄ± noktasÄ±nda her tÃ¼rlÃ¼ tedbiri almaya devamÂ ediyoruz." diye konuÅŸtu.

"OKUL DAHA KONTROLLÃœ BÄ°R ORTAMDIR"

YÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitime geÃ§iÅŸte Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ aÅŸamada 5'inci ve 9'uncu sÄ±nÄ±flarÄ±nÂ okullara baÅŸlamasÄ±na iliÅŸkin bir soru Ã¼zerine SelÃ§uk, "5 ve 9'uncu sÄ±nÄ±flarÂ pedagojik olarak belirli bir Ã¶ÄŸretim kademesinden, yani ilkokul ve ortaokuldanÂ bir Ã¼st kademeye geÃ§iÅŸteki ilk senedir. HenÃ¼z yeni Ã¶ÄŸretmenlerle tanÄ±ÅŸma, yeniÂ bir mÃ¼fredatla karÅŸÄ±laÅŸma aÅŸamasÄ±ndalar. OnlarÄ±n erken baÅŸlamasÄ± Ã§ok Ã¶nemliydi."Â deÄŸerlendirmesinde bulundu.

EÄŸitim ve Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nÄ±n uzun bir dÃ¶nem, bir maraton koÅŸu olduÄŸunuÂ vurgulayan SelÃ§uk, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"AÅŸama aÅŸama, salgÄ±nÄ±n seyrine baÄŸlÄ± olarak sÄ±nÄ±flarÄ± kademe kademeÂ aÃ§acaÄŸÄ±z. Bunu da Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir kontrol iÃ§inde yapÄ±yoruz. BirÃ§ok Ã¼lkede olduÄŸuÂ gibi bÃ¼tÃ¼n sÄ±nÄ±flarÄ± her gÃ¼n aÃ§mak ve maskesiz bir ÅŸekilde aÃ§mak ÅŸeklinde birÂ tercih deÄŸil de belirli sÄ±nÄ±flarÄ± ve yaÅŸlarÄ± istatistiklere bakarak, bilimÂ insanlarÄ±nÄ±n ortaya koyduÄŸu kanÄ±tlara bakarak, aÅŸama aÅŸama, kontrollÃ¼ bir ÅŸekildeÂ aÃ§mayÄ± tercih ettik. Bu da devam ediyor.

Bizi en Ã§ok mutlu eden okula devam eden Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n kendilerinde veÂ ailelerinde bir artÄ±ÅŸ olmadÄ±ÄŸÄ± gibi bir azalmanÄ±n sÃ¶z konusu oluyor olmasÄ± daÂ bizi ayrÄ±ca mutlu ediyor. Okul daha kontrollÃ¼ bir ortamdÄ±r. Tatil yerinden,Â sokaktan, Ã§arÅŸÄ± pazardan Ã§ok daha kontrollÃ¼ bir yerdir. Bundan dolayÄ± da bilimselÂ verilere dayalÄ± ortaya koyduÄŸumuz gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼n gerÃ§ekleÅŸmesi bizi ayrÄ±ca memnun etti.ÂYÃ¼zde 80'lere yakÄ±n bir katÄ±lÄ±m var. Bu katÄ±lÄ±mÄ±n bizim beklentimizin Ã¼stÃ¼ndeÂ olduÄŸunu sÃ¶yleyebilirim. Genel olarak tÃ¼m kademelerde yÃ¼zde 70'in Ã¼stÃ¼nde birÂ katÄ±lÄ±m var. Ama bazÄ±larÄ±nda yÃ¼zde 90'lara varÄ±yor, bazÄ±larÄ±ndaysa yÃ¼zde 75'lerdeÂ kalÄ±yor. Genel olarak yÃ¼zde 80'lerde bir katÄ±lÄ±m var."

SelÃ§uk, 5'inci ve 9'uncu sÄ±nÄ±flarÄ±n usul ve esaslarÄ±nÄ±n da diÄŸerÂ sÄ±nÄ±flarla benzer olacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak yarÄ±n bu konuda bir tebliÄŸÂ yayÄ±nlanacaÄŸÄ±nÄ± ve hangi sÄ±nÄ±fta hangi derslerin, kaÃ§ar saat olacaÄŸÄ±na iliÅŸkinÂ daha ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgilerin paylaÅŸÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

Â

Â