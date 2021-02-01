MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bakan Selçuk Darülaceze'nin kuruluşunun 126. yılını kutladı
ABONE OL
01.02.2021 - 00:49 | | AA

Bakan Selçuk Darülaceze'nin kuruluşunun 126. yılını kutladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Darülaceze'nin kuruluşunun 126'ncı kuruluş yılını kutladı.

Bakan Selçuk Darülaceze'nin kuruluşunun 126. yılını kutladı

 

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Şefkat ve merhamet yuvası Darülaceze'mizin kuruluşunun 126. yılı kutlu olsun. 1896 yılından bugüne kadar ihtiyaç sahiplerinin yanında olan güzide kurumumuz Darülaceze'nin kuruluşunda emeği geçen kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Washington beyaza büründüABD'nin orta batısında başlayan kar fırtınası gece saatlerinde ülkenin doğu yakasını etkisi altına alırken, 100 milyon kişinin yaşadığı bölgede kar kalınlığı yer yer 17 santimetreyi buldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yeni rapor yayınlandı! Öğleden sonra başlıyor

Yeni rapor yayınlandı! Öğleden sonra başlıyor

Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Bu oyuna gelmeyin...

Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Bu oyuna gelmeyin...

Elazığ, Epilepsi pili ameliyatlarının merkezi oldu

Elazığ, Epilepsi pili ameliyatlarının merkezi oldu

Can Tertip filmi konusu nedir? Can Tertip oyuncuları

Can Tertip filmi konusu nedir? Can Tertip oyuncuları

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet