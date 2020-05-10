MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bakan Selçuk: Doktorlar 'Bulaşma tehlikesi azaldı' dediğinde okulları açacağız
ABONE OL
10.05.2020 - 16:05 | | DHA

Bakan Selçuk: Doktorlar 'Bulaşma tehlikesi azaldı' dediğinde okulları açacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların ne zaman açılacağı ve yaz aylarında yapılacak telafi eğitimlerine ilişkin, "Okullarımıza geri döndüğümüzde çocuklarımızın fiziksel sağlığını ve ruhsal sağlığını önceleyerek eksikliklerimizi telafi edeceğiz. Ama bunu yaparken acele etmeyeceğiz. Pek çok formüle karşı senaryomuz var. Doktorlar 'Virüsün bulaşma tehlikesi azaldı' dediğinde okulları açacağız" dedi.

Bakan Selçuk: Doktorlar 'Bulaşma tehlikesi azaldı' dediğinde okulları açacağız

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, dijital ortamda yapılan 6'ncı 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşması'nın adresi Edirne oldu. Bu kapsamda Bakan Selçuk, binlerce öğretmen ve aileleriyle videokonferans ve canlı yayınla bir araya geldi. Buluşmada salgın sürecinde yaşananlar ve okullara geri dönüldüğünde gerçekleştirilmeyi bekleyen planlar gündeme geldi. Selçuk, salgın sürecinde eğitimde boşluğa izin vermedikleri için meslektaşlarına teşekkür ederek, "Bu dönemde koruyucu ekipman, destek eğitimi gibi toplumun neye ihtiyacı varsa ilk koşan meslek gruplarından biri öğretmenler oldu" dedi.

Bakan Selçuk, meslektaşlarından bundan sonra da yardıma ihtiyaç duyanların yanında olmalarını istedi.

Bakan Selçuk: Doktorlar Bulaşma tehlikesi azaldı dediğinde okulları açacağız

'PEK ÇOK FORMÜLE KARŞI SENARYOMUZ VAR'

Yaz aylarında yapılacak telafi eğitimlere ilişkin Bakan Selçuk, "Evlerinizde çalıştığınızı hazırlık yaptığınızı velilerinizle görüştüğünüzü biliyorum. Okullarımıza geri döndüğümüzde çocuklarımızın fiziksel sağlığını ve ruhsal sağlığını önceleyerek eksikliklerimizi telafi edeceğiz. Ama bunu yaparken acele etmeyeceğiz. Eğer yüksek bir beklenti oluşturursak çocuklarımız bu dönemden kaynaklanan eksiklikleri kendi eksiklikleri zannedebilir. Bizim için önemli olan çocuklarımız. Pek çok formüle karşı senaryomuz var" dedi.

'DOKTORLAR, TEHLİKE AZALDI, DEDİĞİNDE OKULLARI AÇACAĞIZ'

Öğretmenlerin kendi alanlarına ilişkin önerilerini paylaştığı görüşmede, Bakan Selçuk'u dinleyen çocuklar ise okulların açılmasını istedi. Selçuk, çocuklara "Doktorlar 'Virüsün bulaşma tehlikesi azaldı' dediğinde okulları açacağız" diye yanıt verdi. Bakan Selçuk, çocuklardan gelen 'teneffüste top oynama' tekliflerini de memnuniyetle kabul etti.

 

65 yaş üstü vatandaşlar drone ile havadan görüntülendiBakırköy’de 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma izninin başlamasıyla soluğu dışarıda aldı. Bakırköy Meydanı’nda oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

En güzel Anneler Günü mesajları ve sözleri... En anlamı, uzun-kısa, resimli Anneler Günü mesajları...

En güzel Anneler Günü mesajları ve sözleri... En anlamı, uzun-kısa, resimli Anneler Günü mesajları...

81 ile genelge gönderildi! İşçi, memur milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

81 ile genelge gönderildi! İşçi, memur milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı

Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı

Somali ve Cibuti’den getirilen 84 kişinin karantina süresi doldu!

Somali ve Cibuti’den getirilen 84 kişinin karantina süresi doldu!

Sıradaki Haber