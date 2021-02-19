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19.02.2021 - 22:13 | | AA

Bakan Selçuk duyurdu! Türkiye Azerbaycan arasında yeni süreç!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, imzaları atılan Türkiye-Azerbaycan Mesleki Eğitim Kurumunun yeni ufuklar açmasını temenni etti.

Bakan Selçuk duyurdu! Türkiye Azerbaycan arasında yeni süreç!

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kardeş Azerbaycan ile mesleki eğitimde yeni bir süreç başlatıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ve Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov refakatinde, mevkidaşım Emin Amrullayev ile 'Türkiye-Azerbaycan Mesleki Eğitim Kurumunun imzasını attık. Yeni ufuklar açması dileğiyle."

En yakın arkadaşı anlattı: Kocası kıskanmasın diye giyimini bile değiştirdiAntalya'da doktor eşi Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un (58) tabancayla vurup öldürdüğü diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt'un (38) en yakın arkadaşı ve danışanı Tuğba Pekdiri Avcı, "Gamze, kocası kıskanmasın diye giyimini bile ona göre ayarlıyordu. Yaşarken melek gibiydi, şimdi melek oldu gitti" dedi.
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