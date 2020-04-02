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02.04.2020 - 17:06 | | AA

Bakan Selçuk duyurdu! "Uzmanlarımız 7/24 hazır"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, vatandaşlara yönelik corana virüse karşı psikososyal uzman desteği için oluşturulan "444 0 632" numaralı çağrı merkezinin 7 gün 24 saat aranabileceğini bildirdi.

Bakan Selçuk duyurdu! "Uzmanlarımız 7/24 hazır"

Bakan Selçuk, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, corona virüs nedeniyle uzun süre evde kalmanın, kaygı seviyesinin artması, günlük rutinlerin değişmesi, belirsizlik hissi ve hareketsizlik gibi sebeplerle yetişkinlerde ve çocuklarda bazı davranış sorunları görülebileceğini ifade etti.

Kimilerinin süreci daha kolay atlatırken kimilerinin diğerlerine göre daha fazla zorlandığını anlatan Selçuk, bunun son derece doğal olduğunu vurguladı.

Olası travmatik durumları engelleyebilmek için şimdiden çözüm yollarının kurulması ve herkesin birbirine olabildiğince destek olması gerektiğine işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:

"En önemlisi ise psikolojik destek… Biz Bakanlık olarak corona virüs travmasına karşı psikososyal destek için 81 ilde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bilgilendirme Hattı oluşturduk. İhtiyaç duyduğunuzda Bakanlığımızın '444 0 632' numaralı çağrı merkezini arayabilir ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi'ndeki uzmanlarımızdan 7/24 destek alabilirsiniz. Her şey çocuklarımız için."

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