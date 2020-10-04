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04.10.2020 - 21:45 | | AA

Bakan Selçuk eğitim müşavirleri ve ataşelerle görüştü

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dünyanın dört bir yanındaki eğitim müşavirleri ve ataşelerle video konferansla yapılan toplantıda bir araya geldi.

Bakan Selçuk eğitim müşavirleri ve ataşelerle görüştü

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün gerçekleştirdiğimiz video konferans ile Pekin'den Washington'a, Londra'dan Stockholm'e dünyanın dört bir yanındaki eğitim müşavirlerimiz ve ataşelerimizle ülkelerin salgın döneminde uzaktan eğitim politikalarını ve yüz yüze eğitime geçiş süreçlerini çok yönlü değerlendirdik." ifadesini kullandı.

Ortaköy’de koronavirüs kuralları unutulduBeşiktaş Ortaköy’de İstanbul manzarasını izlemek için gelen vatandaşlar, korona virüs tedbirlerinden maske kullanımını ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Kimisi maskeyi hiç kullanmazken, kimisinin de maskesini çenesinin altına veya koluna taktığı görüldü.
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