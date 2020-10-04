04.10.2020 - 21:45 | | AA
Bakan Selçuk eğitim müşavirleri ve ataşelerle görüştü
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dünyanın dört bir yanındaki eğitim müşavirleri ve ataşelerle video konferansla yapılan toplantıda bir araya geldi.
Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün gerçekleştirdiğimiz video konferans ile Pekin'den Washington'a, Londra'dan Stockholm'e dünyanın dört bir yanındaki eğitim müşavirlerimiz ve ataşelerimizle ülkelerin salgın döneminde uzaktan eğitim politikalarını ve yüz yüze eğitime geçiş süreçlerini çok yönlü değerlendirdik." ifadesini kullandı.
Bugün gerçekleştirdiğimiz video konferans ile Pekin’den Washington’a, Londra'dan Stockholm’e dünyanın dört bir yanındaki eğitim müşavirlerimiz ve ateşelerimizle ülkelerin salgın döneminde uzaktan eğitim politikalarını ve yüz yüze eğitme geçiş süreçlerini çok yönlü değerlendirdik. pic.twitter.com/5YijRHUBla— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 4, 2020
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