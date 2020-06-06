MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bakan Selçuk: Gündüzlü Bakım Merkezlerinin sayısı 123'e ulaştı
ABONE OL
06.06.2020 - 10:11 |

Bakan Selçuk: Gündüzlü Bakım Merkezlerinin sayısı 123'e ulaştı

75 ilde bulunan Gündüzlü Bakım Merkezleri 1 Temmuz’dan itibaren faaliyetlerine yeniden başlayacak.

Bakan Selçuk: Gündüzlü Bakım Merkezlerinin sayısı 123'e ulaştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, gündüzlü bakım alanında tam veya yarı zamanlı olarak engelli vatandaşlara hizmet sunulduğunu aktararak bu yıl itibariyle Gündüzlü Bakım Merkezlerinin sayısının 123'e ulaştığını açıkladı. Selçuk, normalleşme süreci ile birlikte 1 Temmuz’dan itibaren 75 ilde bulunan Gündüzlü Bakım Merkezlerinin faaliyete geçeceğini duyurdu.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Selçuk; “İlk kez, 2018 yılının sonunda uygulamaya koyduğumuz Gündüzlü Bakım Merkezleri sayımız bugün itibariyle 123’e ulaştı. Normalleşme takvimiyle birlikte, gerekli tedbirleri sağlayarak, bu merkezlerimizde engellimize hizmet vermeyi sürdüreceğiz” dedi.

Gündüzlü Bakım Merkezlerinin, engellisine bakan ‘adanmış hayatlara bir nefes’ olması amacıyla oluşturulduğunu vurgulayan Bakan Selçuk; “Engellisine evde bakmakta olan ailelerin kendilerine daha çok zaman ayırmalarını sağlayarak rahatlatılması, engellimizin de sosyal hayata daha aktif katılması temel amacımız.” diye konuştu.

Bakan Selçuk, Gündüz Bakım Merkezlerinde engellilerin engel gruplarına cinsiyetlerine ve yaş gruplarına göre oluşturulmuş olan etkinlik salonlarında merkezde görevli usta öğreticiler, mesleki personel ve sağlık personelinin refakatinde çeşitli aktivitelerle günlük yaşam programlarından faydalandığını da belirtti.

Engelliler için, tarımsal rehabilitasyon, iş uğraşı atölyeleri, müzik atölyesi, resim atölyesi çalışmaları ile sportif faaliyetler, tiyatro, müzik, halk oyunları, drama, ebru ve benzeri aktivitelerin de bu merkezler tarafından engelliler için sunulduğunu da söyleyen Selçuk, Gündüz Bakım Merkezleri modelini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini de kaydetti.

    Malatya'da meydana gelen deprem birçok çevre ilde hissedildiMalatya'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı. Malatya Valiliği, "Pütürge ve Kale ilçelerinde 20 evde ağır hasar var, herhangi bir can kaybı meydana gelmedi" açıklamasını yaptı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan CNN Türk canlı yayınında şu açıklamayı yaptı. Gürkan, "Şimdiye kadar olumsuz bir durum yok." açıklamasında bulundu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Dehşeti evinden anbean görüntüledi! Elinde bıçak, kanlar içinde...

    Dehşeti evinden anbean görüntüledi! Elinde bıçak, kanlar içinde...

    Emekli ve memura zam! İşte yeni maaşlar...

    Emekli ve memura zam! İşte yeni maaşlar...

    Korkutan gelişme! Bilanço ağırlaşıyor...

    Korkutan gelişme! Bilanço ağırlaşıyor...

    KPSS başvuruları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? KPSS 2020 sınav tarihleri

    KPSS başvuruları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? KPSS 2020 sınav tarihleri

    Sıradaki Haber