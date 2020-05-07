Bakan Selçuk: Yazın okul yok, doyasıya oynamak var

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal medya hesabından kuşlara ekmek atarken, çekilen fotoğrafını paylaşıp, çocuklardan gelen 'Yaz tatilinde okul var mı?' sorusuna 'Hayır' yanıtı vermeye doyamadığını belirtti.

Bakan Selçuk, "Bir de buradan yazayım siz iletin. Kuzum yaz tatilinde okul yok. Bu kadar kapalı kaldıktan sora biz sizin tatilinizi alır mıyız sizden? Okul yok; koşmak var, doyasıya oynamak var. Aile büyüklerinizle görüşmek var, ağaçlara sarılmak var, bulutları izlemek, uçurtmayı uçurmak, uçaklara el sallamak, toprağa dokunmak, bir çiçeği koklamak var, kuşlarla oynamak, kuşlar gibi olmak var. EBA yine açık, EBA Tv yine yayında, önümüzdeki senin hazırlık dersleri var, isteyen öğrenciler için uzaktan eğitimle yaz okulu var. Hazırladığımız güzel yayınlar ve eğleneli içerikler var. Okul yok ama ondan eminiz tamam mı" dedi.