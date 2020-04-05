05.04.2020 - 12:08 |
Bakan Selçuk'tan '23 Nisan' açıklaması: Bir program hazırlıyoruz
Son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na evlerden katılarak aynı coşkuyu hissedilebilecek program hazırladıklarını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu 23 Nisan çocuklarımız bayramımızın 100. yılını kutlayacaklar. Aylar öncesinden hazırlanmıştık. Ama evlerdeyiz. Şimdi evden katılabileceğimiz, aynı coşkuyu hissedebileceğimiz, neşemizden, sevgimizden, coşkumuzdan kaybetmeyeceğimiz bir program hazırlıyoruz. Bayram bizimdir" dedi.
2 büyükşehrin bu mahallelerinde seyahat yasağı uygulanmıyorTürkiye’de, corona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan 30 büyükşehre ve Zonguldak’a giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklanırken, Ordu’nun Şenbolluk ile Samsun’un Ambartepe Mahallelerinde bu yasak işlemiyor. İki büyükşehrin sınırı olarak kabul edilen dar yolun bir tarafındaki haneler Ordu iline kayıtlı iken, diğer tarafta Samsunlu vatandaşlar ikamet ediyor.