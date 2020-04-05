Bakan Selçuk'tan '23 Nisan' açıklaması: Bir program hazırlıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu 23 Nisan çocuklarımız bayramımızın 100. yılını kutlayacaklar. Aylar öncesinden hazırlanmıştık. Ama evlerdeyiz. Şimdi evden katılabileceğimiz, aynı coşkuyu hissedebileceğimiz, neşemizden, sevgimizden, coşkumuzdan kaybetmeyeceğimiz bir program hazırlıyoruz. Bayram bizimdir" dedi.