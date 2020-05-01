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01.05.2020 - 16:28 | | AA

Bakan Selçuk'tan aileler için oyun önerisi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde geçirilecek 3 gün için ailelere oyun önerisinde bulundu.

Bakan Selçuk'tan aileler için oyun önerisi

Bugün doğum günü olan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Küçük bir doğum günü hediyesi isteyebilir miyim? Lütfen çocuklarla oyun oynayın. Bu 3 gün evdeyiz. Evde birlikte geçen bu 3 günü güzel hatırlamak için 3 oyun önerisi paylaşıyorum. Ama ailece. Ama babalar da dahil olacak. Ama eğlenerek ve isteyerek." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda "Bir de böyle yürü", "Bana beni anlat" ve "Kağıtlara basma" isimli 3 oyun ile bunların nasıl oynanacağına ilişkin kuralların anlatıldığı görseller yer aldı.


Bakan Selçuktan aileler için oyun önerisi

Bakan Selçuktan aileler için oyun önerisi

Bakan Selçuktan aileler için oyun önerisi

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