17.03.2020 - 17:17 | | DHA
Bakan Selçuk'tan 'fiziksel aktivite' çağrısı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların corona virüs tedbirleri kapsamında tatil edilmesi ile birlikte çocukların evde olmalarının havasızlık ve hareketsizlik gibi sorunlar yaratabildiğini, evin temiz havayla buluşup, çocukların fiziksel aktivite yapmasını istedi.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın evde olmaları havasızlık ve hareketsizlik gibi sorunlar yaratabilir. Çocuklarımızın; mümkünse evin bahçesinde, değilse evinizin balkonunda, bu da mümkün değilse camlarınızı sıkça açarak temiz havayla buluşmasına ve her gün fiziksel aktivite yapmasına özen gösterin" ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk ayrıca, ihtiyaçlar doğrultusunda adım atmaya devam ettiklerini belirterek, "Artan talebi karşılamak için 14 pilot ilde meslek liselerimiz maske üretimine başlıyor. Süreci daha kolay atlatmak için gerekenleri yapıyoruz" dedi.
İtalya'da karantinadaki Türk gençlerden corona virüs videosuİtalya'da yaşayan Türk gençler, internetten organize olarak corona virüse karşı 'İtalya'da size bir mesajımız var' başlığıyla sosyal medyadan bir video yayınladı. Ailelerine iyi oldukları mesajı veren gençler, corona virüse karşı alınması gereken tedbirleri de anlattı.