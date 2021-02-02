Bakan Selçuk'tan, İzmir'deki sel için açıklama: Ekiplerimiz sahada

Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İzmir'de meydana gelen selden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının tespitini yaparak, gerekli desteklerin sağlanması için ekiplerimiz sahada. Geçmiş olsun İzmir." ifadelerini kullandı.