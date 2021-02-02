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02.02.2021 - 18:44 | | AA

Bakan Selçuk'tan, İzmir'deki sel için açıklama: Ekiplerimiz sahada

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şiddetli yağış nedeniyle sel meydana gelen İzmir'de vatandaşların ihtiyaçlarının tespiti için bakanlık ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Bakan Selçuk'tan, İzmir'deki sel için açıklama: Ekiplerimiz sahada

Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İzmir'de meydana gelen selden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının tespitini yaparak, gerekli desteklerin sağlanması için ekiplerimiz sahada. Geçmiş olsun İzmir." ifadelerini kullandı.

Otobanda ters yöne giren vinç midibüse çarptıBursa-İstanbul-İzmir otobanında ters yöne giren vinç midibüs ile çarpmıştı. Midibüs içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı. Kazadan sonra otobanda 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
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