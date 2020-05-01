01.05.2020 - 10:28 | | milliyet.com.tr
Bakan Selçuk'tan LGS ve YKS paylaşımı
LGS ve YKS hazırlığı yapan öğrenciler için EBA TV'de hafta sonları "Sınav Özel Yayını" hazırlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öğrencilerimiz, yüzlerce soru çözümüne ve anlatımına kumandanın tek tuşuna basarak ulaşabilirler" ifadelerine yer verdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamasında, "LGS ve YKS hazırlığı yapan öğrencilerimiz için TRT EBA TV’de hafta sonları "Sınav Özel Yayını" hazırladık. Öğrencilerimiz, yüzlerce soru çözümüne ve anlatımına kumandanın tek tuşuna basarak ulaşabilirler" dedi.
Ders saatleri ise şöyle;