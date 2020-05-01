Bakan Selçuk'tan LGS ve YKS paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamasında, "LGS ve YKS hazırlığı yapan öğrencilerimiz için TRT EBA TV’de hafta sonları "Sınav Özel Yayını" hazırladık. Öğrencilerimiz, yüzlerce soru çözümüne ve anlatımına kumandanın tek tuşuna basarak ulaşabilirler" dedi.

Ders saatleri ise şöyle;

