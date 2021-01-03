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03.01.2021 - 23:00 | | AA

Bakan Selçuk'tan SMA tedavisine ilişkin açıklama: Yılda 40 milyar TL'yi aşkın kaynak ayırıyoruz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SMA hastalığının tedavisine ilişkin, "Sağlık Bilim Kurullarındaki bilim insanlarınca tedavi için uygun, yerinde ve güvenli bulunan 8 bin 920 ilaç için yılda 40 milyar TL'yi aşkın kaynak ayırıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk'tan SMA tedavisine ilişkin açıklama: Yılda 40 milyar TL'yi aşkın kaynak ayırıyoruz

 

Selçuk, Twitter hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"Sağlık Bilim Kurullarındaki bilim insanlarınca tedavi için uygun, yerinde ve güvenli bulunan 8 bin 920 ilaç için yılda 40 milyar TL'yi aşkın kaynak ayırıyoruz. 'Önce insan' diyerek, sosyal güvenlik sistemimiz ile vatandaşlarımızın her daim yanındayız."

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