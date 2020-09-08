Bakan Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, '53 program eğitim içeriği oluşturuldu ve 6 bin 100 öğretmenimiz de yararlanma imkanı buldu. Bu sayı çok çok aratacak. Bir kısmı da uluslararası sertifika almaya hak kazanmış durumda' dedi.

Dünkü Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğitim öğretime, salgın şartlarını dikkate alarak yüz yüze ve uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz. Ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinden başlayarak okulları eğitim öğretime açıyoruz" demişti.