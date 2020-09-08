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08.09.2020 - 11:26 | | AA

Bakan Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili yaptığı son dakika açıklamasında, 'Birtakım teknik hazırlıklarımız var, çok kısa süre içerisinde gereken açıklamalar yapılacak' dedi.

Bakan Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, '53 program eğitim içeriği oluşturuldu ve 6 bin 100 öğretmenimiz de yararlanma imkanı buldu. Bu sayı çok çok aratacak. Bir kısmı da uluslararası sertifika almaya hak kazanmış durumda' dedi.

Dünkü Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğitim öğretime, salgın şartlarını dikkate alarak yüz yüze ve uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz. Ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinden başlayarak okulları eğitim öğretime açıyoruz" demişti.

Kavurucu sıcakla yatıp karla uyandılar: Bir gecede 33 derece düştü!ABD'de beklenen oldu ve bazı eyaletlerde birkaç saat içerisinde rekor düzeyde sıcaklık düşüşü yaşandı. Montana eyaletinde birçok şehirde kar yağışı başladı. Sıcaklık bir günde 33 derece birden düştü.
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