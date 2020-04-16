16.04.2020 - 10:40 | | milliyet.com.tr
Bakan Selçuk'tan velilere: 'Bir mesajımız var...'
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabında velileri ilgilendiren bir açıklama yaptı.
Bakan Selçuk açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
Günaydın sevgili velilerimiz;
Telefonunuzun mesaj bölümünü kontrol edebilirseniz, size “uzaktan eğitim yakından ilgi” diyen bir mesajımız var. Güzel günlere, güzel anılara, hep birlikte...
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