Bakan Selçuk'tan velilere: 'Bir mesajımız var...'

Bakan Selçuk açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Günaydın sevgili velilerimiz;

Telefonunuzun mesaj bölümünü kontrol edebilirseniz, size “uzaktan eğitim yakından ilgi” diyen bir mesajımız var. Güzel günlere, güzel anılara, hep birlikte...