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14.03.2020 - 20:02 | | DHA

Bakan Selçuk'tan velilere uyarÄ±: Güvende olduÄŸumuzu belirtin

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk, corona virÃ¼s ile ilgili, "Ã‡ocuÄŸunuza sÃ¼recin devletimizin kontrolÃ¼nde olduÄŸunu, bizlerin gerekli hijyeni saÄŸlayÄ±p, tedbirleri yerine getirdiÄŸimiz sÃ¼rece gÃ¼vende olduÄŸumuzu belirtin." dediÂ

Bakan Selçuk'tan velilere uyarÄ±: Güvende olduÄŸumuzu belirtin

Bakan Ziya SelÃ§uk, Twitter adresinden aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Bakan SelÃ§uk, corona virÃ¼s konusunda Ã§ocuÄŸun kendisini gÃ¼vende hissetmesi gerektiÄŸini belirterek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Ã‡ocuÄŸunuza sÃ¼recin devletimizin kontrolÃ¼nde olduÄŸunu, bizlerin gerekli hijyeni saÄŸlayÄ±p, tedbirleri yerine getirdiÄŸimiz sÃ¼rece gÃ¼vende olduÄŸumuzu belirtin. Ã‡ocuklar duyduklarÄ± bilgilerle korkular geliÅŸtirebilirler. LÃ¼tfen Ã§ocuklarÄ±n duygularÄ±nÄ± ifade etmelerine olanak tanÄ±yÄ±n.Â LÃ¼tfen virÃ¼s hakkÄ±nda konuÅŸurken kÄ±sa ve aÃ§Ä±k konuÅŸmaya, aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tedbirleri virÃ¼s ekseninde deÄŸil genel temizlik kurallarÄ± Ã§erÃ§evesinde anlatmaya gayret edin ve konuÅŸmalarÄ±nÄ±zla Ã§ocuÄŸun kendisini gÃ¼vende hissetmesini saÄŸlayÄ±n.Â Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n mutlak suretle gÃ¼vende olduklarÄ±nÄ± duymaya ihtiyaÃ§larÄ± var. Biz Ã¶ÄŸrencilerimize, tedbir amacÄ±yla eÄŸitime ara verdiÄŸimizi anlattÄ±k. Velilerimizden ricam virÃ¼sÃ¼, Ã§ocukta bir travmaya dÃ¶nÃ¼ÅŸmeyecek ÅŸekilde gÃ¼ndemlerine almalarÄ±dÄ±r."Â 

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Koronavirüs testine girdiÄŸini açÄ±kladÄ±Trump yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada ABD'de 50 kiÅŸinin corona virüs nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini duyurdu. Trump corona virüs testi yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sonuçlarÄ±n bir iki gün içerisinde çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
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