Bakan Selçuk'u, Hakkari'de 'otlu peynirli' kahvaltıya davet ettiler

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; corona virüs salgını nedeniyle internet ortamına taşınan 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları'na bu defa Hakkari'de görev yapan öğretmenler katıldı. Bakan Ziya Selçuk'un yaklaşık 280 öğretmen ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıyı binlerce öğretmen de canlı yayından izledi.

'TÜRKİYE ÜRETTİĞİ ÇÖZÜMLERLE BÜYÜK MESAFE ALDI'

Hakkarili meslektaşlarının evlerine konuk olan Bakan Selçuk, corona virüs salgını süreci ve bundan sonraki yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Selçuk, bu dönemde uzaktan eğitim, psikososyal destek ve üretim alanlarında önemli adımların atıldığını ve bu görevi öğretmenlerin omuzladığını dile getirdi. Corona virüs sürecinde dünyada pek az ülkenin hızla harekete geçerek uzaktan eğitime başladığına, bu ülkelerden birinin de Türkiye olduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk, "Ben bu konuda meslektaşlarıma, çocuklarıma ve velilerimize teşekkür borçluyum. Türkiye, ulusal düzeyde ürettiği çözümlerle büyük mesafeler aldı. Türkiye'nin bu konuda öncülük etmesi, uluslararası medyada övgü alması gurur verici. Biz yapay zeka temelli üniversiteye hazırlık yazılımıyla, ortaöğretim tasarımında uzaktan eğitimle alınan derslerin sayılması yönünde kararlarımızla yeni bir döneme hazırlık yapıyorduk ama şimdi görüyorum ki bunlar hayatın kendisi olmaya başladı. Bu dönem tüm dünya için bir sınav. Meslektaşlarımız üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getiriyor" dedi.

'ENSTRÜMAN ÇALARSANIZ DERS ANLATIŞINIZ FARKLILAŞIR'

Türkiye'deki en genç öğretmen nüfusuna sahip Hakkari'deki meslektaşlarına tavsiyelerde bulunan Bakan Selçuk, öğretmenliğin, öğretmenin kendi olgunlaşma serüveni olduğunu vurgulayarak, kendilerini branşları dışındaki alanlarda da geliştirmelerini istedi. Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün, Halk Eğitim Merkezleri'nin açtığı ve uzaktan eğitimle verilen sertifika programlarına katılırsanız, bir enstrüman çalarsanız ya da halk oyunları, drama, masal anlatıcılığı gibi eğitimlerle kendinizi zenginleştirirseniz ders anlatışınız farklılaşır. Benim sizlerden beklentim tüm zümrelerin birbirleriyle temasta olması. Daha çok öğretmen ile iş birliğine girin. Yeter ki siz zenginleşmek isteyin, hangi konuda araç gereç ne gerekiyorsa biz sizin yanınızdayız."

'OTLU PEYNİRİMİZİ BİRLİKTE YİYELİM' DAVETİ

Öğretmenlerin aileleriyle katıldığı sohbet havasından gerçekleşen buluşmada Bakan Selçuk, Hakkari'ye kahvaltıya davet edildi. Bakan Selçuk'u, Ramazan Bayramı sonrasında Hakkari'de kahvaltıya davet eden bir meslektaşı, "Otlu peynirimizi birlikte yiyelim" dedi. Daveti memnuniyetle kabul ettiğini belirten Bakan Selçuk ise, corona virüs tedbirleri sonrasında fiziken de Hakkari'de olmak istediğini söyledi. 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' geleneksel özçekim ile sona erdi.