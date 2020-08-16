Bakan Soylu: 365 milyon 971 bin 704 arÅŸiv belgesi dijitalleÅŸtirildi

Bakan Soylu, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "GeÃ§miÅŸi kayÄ±t altÄ±na almak, tarihe ve geleceÄŸe not dÃ¼ÅŸmektir.Â NÃ¼fus ve VatandaÅŸlÄ±k Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zce; 2017 yÄ±lÄ±ndan bugÃ¼ne 365 milyon 971 bin 704 arÅŸiv belgesi dijitalleÅŸtirildi. EmeÄŸi geÃ§en tÃ¼m mesai arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za teÅŸekkÃ¼r ediyoruz" ifadelerini kullandÄ±.