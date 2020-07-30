Bakan Soylu açıkladı: Normal araç hareketliliğinde yüzde 30 artış var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aksaray- Ankara karayolunda trafik polislerinin yaptığı bayram denetimlerine katıldı. Helikopterle kente gelen Bakan Soylu'ya Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve diğer protokol üyeleri eşlik etti. Soylu, durdurulan araç ve otobüslerin sürücü ve yolcularını trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıp, bayramlarını kutladı. Çocukları da çikolata ve oyuncak hediye etti.

Bakan Soylu, bayram nedeniyle bakanlık olarak tam kadro çalıştıklarını belirterek, ''Amacımız bu bayramın sevincini hüzne döndüren trafik kazalarını en az seviyeye indirebilmek. Bu konuca çok ciddi bir çalışma ortaya koyuyoruz. Şu ana kadar 12 bin 400 ekibimiz görevinin başında. Yaklaşık 163 bin personelimiz, sürekli olarak görev yapacak. Türkiye'nin 50 ayrı kara noktasında çok üst düzey bir güvenlik tedbirimiz var. Son 3 yılda trafik kazalarının nerede olduğuna yönelik analiz ortaya koyduk. Yoğunluk olan bütün bölgelerde de yaklaşık 20'nin üzerinde vilayette en yüksek tedbirleri almaya çalıştık. Yapmamız gereken bir tek şey var, dikkatli olmak. İkinci şey kurallara riayet edebilmek ve üçüncü şey sabırlı ve hoşgörülü olmak'' dedi.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDAN, ÖZEL ARAÇLARA KAYMA SÖZ KONUSU

Bakan Soylu, koronavirüs nedeniyle toplu taşıma araçlarından, özel araçlara kayma olduğunu, bunun da trafikteki yoğunluğu artırdığını belirtti. Soylu, ''İstanbul çıkışlarında akıcı bir yoğunluk söz konusu. Geçen yılki bayramlarda toplu taşıma önemli bir etkendi. Fakat koronavirüsün olması nedeniyle vatandaşlarımız gerek memleketlerine gerek tatil beldelerine özel otomobillerle gidiyor. Onun için trafikteki yoğunluğun arttığını, özellikle toplu taşımadaki otobüslerin sefer sayılarının yaklaşık yüzde 30, yolcu sayısının ise yüzde 50 düştüğünü söyleyebiliriz. Özellikle Gerede istikametinde normal zamanın dört katı trafik yoğunluğu var. Samsun istikametinde de normal zamanın dört katı kadar trafik yoğunluğu var. Normal araç hareketliliğinde geçen bayramlara oranlara yüzde 30 civarında artış söz konusu. Toplu taşımanın özel araçlara kaydığını söylemeliyiz. Bu da trafik yoğunluğunun arttığını, bizim daha dikkatli olmamız gerektiğini ortaya koymaktadır'' diye konuştu.











Türkiye genelindeki yoğunluğun olduğu bölgeleri açıklayan Soylu, ''İzmir civarında çok yoğun bir trafik yok. Muğla, Aydın, Bodrum, Marmaris'te çok ciddi yoğunluk olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında Karadeniz'de Gerede'den ve Karabük'ten Çorum, Çankırı ve Samsun istikametine kadar çok büyük bir yoğunluk var. Trakya'da da Çorlu etrafında yoğunluk söz konusu. Afyon üzerinden Antalya istikametine yoğunluk söz konusu olduğunu söyleyebiliriz'' dedi.

EMNİYET KEMERİ UYARISI

Emniyet kemeri uyarısında bulunan Bakan Soylu, ''Dünyada kaza olduğunda, kazanın etkisini en aza indirebilecek, emniyet kemerinden daha farklı bir icat çıkmadı. Onun için bütün sürücülerimize, yolcularımıza emniyet kemerini takmaları hususunu buradan bir kez daha ifade ediyorum'' uyarısında bulundu.

Yol ve araç standartlarının iyi olduğunu belirten Bakan Soylu, bunun aşırı hızlı gidilmesi anlamına gelmemesi ve yasal hız sınıra uyulması gerektiğini söyledi. Sürücülerin cep telefonu kullanmaması ve başka bir şeyle ilgilenmemesi gerektiğini de belirten Soylu, ''Bir seyahat planımız olması lazım. Bu seyahat planı içinde alışkanlığınızın dışında araç sürmemeniz lazım. Seyahat planız içinde 2 saatte bir 10 dakika mola vermeniz lazım. Özellikle son dönemlerde kazaların nedenlerinden bir tanesi de şerit ihlali. Şerit ihlali ve gaspı yapmamak lazım'' diye konuştu.

Bakan Soylu, koronavirüs nedeniyle toplu bayramlaşma ve yemeklerin yapılmaması, bayramlaşma sürelerinin kısa ve mesafe kuralına uyularak yapılması gerektiğini belirtti. Virüsün taziye ziyaretlerinden de yayıldığına dikkat çeken Soylu, ''Salgının, taziyeler nedeniyle yayıldığını görüyoruz. Toplu kalabalıklardan oluşan taziyeleri yapmamamız gerektiğine dair il hıfzıssıhha kurulları karar aldı. Buna dikkat etmemiz lazım'' dedi.