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02.02.2021 - 19:32 | | AA

Bakan Soylu: Bundan sonra Telegram hesabımı aktif şekilde kullanacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'daki takipçilerini Telegram hesabına davet etti.

Bakan Soylu: Bundan sonra Telegram hesabımı aktif şekilde kullanacağım

Soylu, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki gösterdiği ve "Tuzağa düşmeyin" uyarısıyla bulunduğu paylaşıma Twitter'dan sansür geldiğini belirterek takipçilerini Telegram hesabına çağırdı.

Soylu, buradan da "Telegram'da ilk mesajım, ilk video deneyimim" diyerek bir görüntülü mesaj paylaştı.

Süleyman Soylu, mesajında şunları kaydetti:

"Twitter'ın yasaklama politikasını gördünüz değil mi? Bizim kutsalımıza, Kabe'mize yapılan hakaretleri, terbiyesizlikleri fikir özgürlüğü şeklinde değerlendiren Twitter, LGBT'yi, sapkınların kutsallarımıza saldırısına itiraz ettiğimiz, çocuklarımıza bu oyuna gelmemelerini tembihle söylediğimiz tivite sansür getirdi. Bundan sonra Telegram hesabımı aktif bir şekilde kullanacağım."

Soylu, mesajında herkesi bu akşam katılacağı ve önemli açıklamalarda bulunacağı televizyon programını izlemeye de davet etti.

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