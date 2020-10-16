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16.10.2020 - 21:54 | | AA

Bakan Soylu duyurdu: 27 yıllık terör örgütü mensubu teslim oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 27 yıllık terör örgütü mensubunun Şanlıurfa'da teslim olduğunu bildirdi.

Bakan Soylu duyurdu: 27 yıllık terör örgütü mensubu teslim oldu

Soylu, Twitter hesabından, "Hakkari'deyiz. Öyle güzel şeyler oluyor ki, 27 yıllık terör örgütü mensubu Şanlıurfa'da, dağdan inip teslim oldu. Allah'ım bu millete o günü göster." paylaşımında bulundu.



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