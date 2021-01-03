03.01.2021 - 23:01 | | DHA
Bakan Soylu duyurdu: Diyarbakır Anneleri'nin sayısı 184'e çıktı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Anneleri'nin sayısının 184'e yükseldiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Diyarbakır Anneleri'nin sayısının 2021 yılında 184'e çıktığını ifade etti.
Bakan Soylu, yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır Anneleri 2021'de de mücadelelerine devam ediyor... 184'üncü aile oldu... Bütün yüreğimiz sizinle" ifadelerini kaydetti.
Diyarbakır Anneleri— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) January 3, 2021
2021’de de mücadelelerine devam ediyor...
184. aile oldu...
Bütün yüreğimiz sizinle