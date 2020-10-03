Bakan Soylu: e-imza, kimlik kartlarına yüklenecek

112 acil hizmetlerin entegrasyonu için de çalışmaların sürdüğünü ifade eden Soylu, 2021’in ortalarında tüm Türkiye’de 112 hizmetlerinin entegrasyonunun sağlanacağını bildirdi. Gölbaşı Vilayetler Evi’nde düzenlenen İl Özel İdaresi Genel Sekreterlik Eğitimi Açılış Programı’na katılan Soylu, burada yaptığı konuşmada, geçen hafta kimlik kartlarının içerisine ehliyet bilgilerinin yüklendiğini hatırlattı. Soylu, “TÜBİTAK ile çalışmalarımızı tamamlıyoruz. İnşallah e-imza yakında bu konuda altyapısı ve hazırlıkları tamamlanmış olacak. 2021’in belli bir zaman diliminde o da yüklenmiş olacak” dedi. Uygulamanın yasal dayanağını oluşturacak düzenlemenin yer aldığı yasa teklifi önceki gün AK Partili milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulmuştu.