Bakan Soylu: KPS ile 4 milyar 600 milyon TL tasarruf sağlandı

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kimlik Paylaşım Sistemi ile son 3 yılda; Nüfus Kayıt Örneği, Yerleşim Belgesi, Ölüm Mirasçı Belgesi gibi belgelerin 2007 kurum ve özel kuruluşla paylaşılması sonucu; 12 milyar kağıt, 350 milyar dakika tasarruf ile 4 milyar 600 milyon TL tasarruf sağlandı" ifadelerine yer verdi.

Kimlik Paylaşım Sistemi ile, son 3️⃣ yılda;

📄Nüfus Kayıt Örneği,

📄Yerleşim Belgesi,

📄Ölüm Mirasçı Belgesi 2007 kurum ve özel kuruluşla paylaşılması sonucu;



1️⃣2️⃣ Milyar kağıt

3️⃣5️⃣0️⃣ Milyar dakika tasarruf ile



4️⃣ Milyar 6️⃣0️⃣0️⃣ Milyon ₺ tasarruf sağlandı@TCNufus 👏👏👏 pic.twitter.com/ATUKBwCAzJ — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) July 29, 2020