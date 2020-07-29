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29.07.2020 - 20:45 | | DHA

Bakan Soylu: KPS ile 4 milyar 600 milyon TL tasarruf sağlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son 3 yılda Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) ile 4 milyar 600 milyon TL tasarruf sağlandığını açıkladı.

Bakan Soylu: KPS ile 4 milyar 600 milyon TL tasarruf sağlandı

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kimlik Paylaşım Sistemi ile son 3 yılda; Nüfus Kayıt Örneği, Yerleşim Belgesi, Ölüm Mirasçı Belgesi gibi belgelerin 2007 kurum ve özel kuruluşla paylaşılması sonucu; 12 milyar kağıt, 350 milyar dakika tasarruf ile 4 milyar 600 milyon TL tasarruf sağlandı" ifadelerine yer verdi.

Bakan Soylu'dan Kurban Bayramı toplantısıİçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanının katılımıyla yapılan toplantıda, yeni tip corona virüs (covid-19) salgını dolayısıyla Kurban Bayramı'nda illerde uygulanacak tedbirler ele alınıyor.
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