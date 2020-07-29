29.07.2020 - 20:45 | | DHA
Bakan Soylu: KPS ile 4 milyar 600 milyon TL tasarruf sağlandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son 3 yılda Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) ile 4 milyar 600 milyon TL tasarruf sağlandığını açıkladı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kimlik Paylaşım Sistemi ile son 3 yılda; Nüfus Kayıt Örneği, Yerleşim Belgesi, Ölüm Mirasçı Belgesi gibi belgelerin 2007 kurum ve özel kuruluşla paylaşılması sonucu; 12 milyar kağıt, 350 milyar dakika tasarruf ile 4 milyar 600 milyon TL tasarruf sağlandı" ifadelerine yer verdi.
Kimlik Paylaşım Sistemi ile, son 3️⃣ yılda;— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) July 29, 2020
📄Nüfus Kayıt Örneği,
📄Yerleşim Belgesi,
📄Ölüm Mirasçı Belgesi 2007 kurum ve özel kuruluşla paylaşılması sonucu;
1️⃣2️⃣ Milyar kağıt
3️⃣5️⃣0️⃣ Milyar dakika tasarruf ile
4️⃣ Milyar 6️⃣0️⃣0️⃣ Milyon ₺ tasarruf sağlandı@TCNufus 👏👏👏 pic.twitter.com/ATUKBwCAzJ
Bakan Soylu'dan Kurban Bayramı toplantısıİçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanının katılımıyla yapılan toplantıda, yeni tip corona virüs (covid-19) salgını dolayısıyla Kurban Bayramı'nda illerde uygulanacak tedbirler ele alınıyor.